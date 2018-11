Godhood: Erste Spielszenen aus der Göttersimulation von Abbey Games - 4Players.de

Von Katzenverehren über Kannibalen bis zu Menschenopfern: In Godhood darf man Gott spielen und mit Dutzenden von verschiedenen Dogmen experimentieren. Als göttlicher Anführer wird man klare Regeln aufstellen müssen, entscheiden was Laster und Tugend ist und welche Rituale die Anhänger zu praktizieren haben. Durch das Management der Anhänger kann eine eigene Religion geschaffen und weiterentwickelt werden. Die Jünger/Anhänger können aber nicht direkt kontrolliert werden, sie können lediglich geleitet werden, damit sie die Religion über die Zeitalter weitertragen - aber nicht alle Jünger sind folgsam. Von der Auswahl verschiedener Tugenden und Laster über den Bau von Denkmälern bis hin zur Förderung mächtiger Propheten haben die Götter viele Möglichkeiten, um ihre Anhängerschaft zu formen und zu führen. Wenn Konflikte unvermeidbar sind, können Spieler durch rituelle Kämpfe rivalisierende Gottheiten und Anhänger herausfordern."In einer Welt, in der Verehrung alles bedeutet und die Anzahl der Anhänger direkt mit dem Erfolg der Gottheit zusammenhängt, müssen Spieler andere Götter davon abhalten, ihre Jünger zu bekehren und gleichzeitig ihren eigenen Einfluss vergrößern, indem sie ihre Religion weiter verbreiten. Dieses religiöse Hin und Her macht Konflikte unausweichlich und Spieler werden ihre Rivalen in rituellen Kämpfen, auch Sakramente genannt, gegenüberstehen. Diese Schlachten können nur gewonnen werden, wenn Spieler im Voraus ihre treuesten Anhänger sorgfältig vorbereiten, indem sie ihren Glauben mit Ritualen stärken."Anfang 2019 soll eine Kickstarter-Kampagne gestartet werden, um zusätzliche Inhalte für Godhood umsetzen zu können. Das Basisspiel ist komplett finanziert. Der Release von Godhood ist für 2019 angesetzt. Abbey Games, das niederländische Studio hinter Reus und Renowned Explorers, hat ebenfalls die Testphase begonnen. Interessierte Spieler, die an dem Alpha-Test teilnehmen wollen, können sich hier registrieren.Letztes aktuelles Video: First Gameplay Teaser