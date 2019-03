Godhood: Kickstarter für die Göttersimulation war erfolgreich; "archaischer Tentakel-Gott" wird realisiert - 4Players.de

Die Kickstarter-Kampagne für die Göttersimulation Godhood war erfolgreich. 1.555 Unterstützer haben 54.376 Euro beigetragen. Somit kann das niederländische Studio Abbey Games etwas mehr Zeit in die Entwicklung des Titels stecken und zusätzliche Inhalte umsetzen. In Godhood werden die Spieler somit nicht nur ihren eigenen Kult gründen, sondern auch in die Rolle eines "archaischen Tentakel-Gottes" schlüpfen können. Für das erste Zusatzziel bei 60.000 Euro (Beastwalker und Harbinger als zwei neue Jüngerklassen im Kampf gegen die Götterrivalen) hat es nicht mehr gereicht.Godhood soll im Mai 2019 im Early Access auf Steam veröffentlicht werden. Das grundlegende Spiel war bereits vor dem Kickstarter finanziert. Mit dem zusätzlichen Geld wollte das Team dem Spiel etwas mehr Tiefe und Umfang verleihen.Von Katzenverehren über Kannibalen bis zu Menschenopfern: In Godhood darf man Gott spielen und mit Dutzenden von verschiedenen Dogmen experimentieren. Als göttlicher Anführer wird man klare Regeln aufstellen müssen, entscheiden was Laster und Tugend ist und welche Rituale die Anhänger zu praktizieren haben. Durch das Management der Anhänger kann eine eigene Religion geschaffen und weiterentwickelt werden. Die Jünger/Anhänger können aber nicht direkt kontrolliert werden, sie können lediglich geleitet werden, damit sie die Religion über die Zeitalter weitertragen - aber nicht alle Jünger sind folgsam. Von der Auswahl verschiedener Tugenden und Laster über den Bau von Denkmälern bis hin zur Förderung mächtiger Propheten haben die Götter viele Möglichkeiten, um ihre Anhängerschaft zu formen und zu führen. Wenn Konflikte unvermeidbar sind, können Spieler durch rituelle Kämpfe rivalisierende Gottheiten und Anhänger herausfordern. In einer Welt, in der mehr Gläubige mehr Macht bedeuten und rivalisierende Götter versuchen, des anderen Schäfchen abzuwerben, ist es entscheidend, dass man seine Anhänger nicht verliert. Daher senden Spieler ihre treuesten Anhänger, gestärkt durch Rituale, gegen ihre Widersacher in die sogenannten 'Sakramente' Kämpfe.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Video