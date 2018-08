Shortest Trip to Earth: Entscheidungen und Echtzeit-Gefechte im prozeduralen Weltraum - 4Players.de

Mit Shortest Trip to Earth hat Iceberg Interactive ein Spiel angekündigt, das einmal mehr zum Erforschen eines prozedural erstellten Weltraums einlädt. Spielbeeinflussende Entscheidungen werde man dort treffen, wenn man in Echtzeit-Gefechten nicht gerade andere Raumschiffe bekämpft oder sich gar gegen das Schiff enternde Feinde wehrt. Erste Spielszenen sind im folgenden Video zu sehen.Vor dem Hintergrund eines intergalaktischen Krieges kümmert man sich nicht nur um den Ausbau des eigenen Raumschiffs (verschiedene Modelle stehen zur Wahl), sondern auch um die Belange von dessen Besatzung sowie der Haustiere und Dronen. Über den globalen Fortschritt erarbeitet man sich dabei Möglichkeiten, dem stets drohenden Permadeath zu entgehen.Erscheinen soll Shortest Trip to Earth noch in diesem Jahr als Early-Access-Titel auf Steam , wo es laut der Angaben von Entwickler Interactive Fate bis "mindestens Januar 2019" fertiggestellt wird.Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer