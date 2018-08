Chef - A Restaurant Tycoon Game: Restaurant-Imperium aufbauen im Early-Access - 4Players.de

Entwickler Innervoid Interactive aus Rom hat angekündigt, dass Chef - A Restaurant Tycoon Game diesen Oktober auf Steam im Early-Access serviert werden soll. Angehende Gastronomen können laut Pressemitteilung mithilfe diverser Anpassungsmöglichkeiten das kulinarische Imperium ihrer Träume erschaffen:





"Ein Restaurant zu managen ist kein Witz und jede einzelne deiner Entscheidungen beeinflusst, ob dein Schuppen zum angesagtesten Lokal in der Stadt oder nur zu einem weiteren traurigen Stopp an der Straße wird.

Jeder einzelner Aspekt deines angehenden Restaurants muss bestimmt werden, darunter die Einrichtung, das Tischgedeck, das Management des Personals und der Einkauf von Vorräten. Die Spieler können aus duzenden Böden- und Wandmaterialien wählen, mit 150+ Farbvarianten und über 100 Geräten und Dekorationen. Dein Auge für Inneneinrichtung beeinflusst, ob Familien aus der Region oder intellektuelle Restaurantliebhaber dein Lokal häufig besuchen. In der sich ständig verändernden Welt von Chef muss man stets mit aktuellen Trends stets am Laufenden sein, da die Kunden neu bewerten was in Vogue steht, sei es vegan oder Paleo.







Und natürlich wird auch das am besten geführte Restaurant der Welt nicht gut bewertet, wenn es kein gutes Essen bietet und hier kommen deine kulinarischen Fähigkeiten ins Spiel! Mit dem erstaunlich komplexen Rezepteditor von Chef kannst du deine Küche aus 200 Zutaten gestalten, die realistisch kombiniert werden müssen. Diese Gerichte werden nach Geschmack und Geruch bewertet, daher musst du alles daransetzen, auch deine anspruchsvollsten Gäste zu begeistern.Chef verbindet realistische Umgebungsgrafiken mit farbenfrohen, cartoonhaften Charakter-Avataren. Zusätzlich zu den Mikro- und Makro-Entscheidungen, kann man die Erscheinung und Fähigkeiten des Hauptcharakters mit einem Spielfortschrittssystem im RPG-Stil optimieren mit dem ein Schuhmacher in einen Meisterkoch verwandelt werden kann, aber auch neue Vorlagen für den Rezepteditor entsperrt werden können und neue einzigartige Handlungsstränge verfolgt werden können.Dein erstes Restaurant startet vielleicht als ein ungetesteter Neuling an der Gastronomieszene, aber entwickelt sich mit der Zeit zu einem Imperium, das als das Mekka der Gastronomie bekannt ist!