Chef - A Restaurant Tycoon Game: Early-Access-Eröffnung des Restaurant-Managers auf Steam - 4Players.de

Aktualisierung vom 10. Dezember 2018, 08:06 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 5. Dezember 2018, 07:42 Uhr:

Inzwischen haben Innervoid Interactive und Digital Tribe Games die Early-Access-Fassung von Chef - A Restaurant Tycoon Game auf Steam veröffentlicht, wo noch bis zum 13. Dezember ein Rabatt von zehn Prozent auf den Verkaufspreis (17,99 Euro statt 19,99 Euro) gewährt wird.Die italienischen Entwickler Innervoid Interactive und Indie-Publisher Digital Tribe Games werden ihren Restaurant-Manager Chef - A Restaurant Tycoon Game am 6. Dezember 2018 in den Early Access auf Steam schicken, wo er in etwa einem Jahr zusammen mit der Community zur Marktreife gebracht werden soll. Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer