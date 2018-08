Super Seducer 2: Flirten von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft soll größere Rolle spielen - 4Players.de

Entsprechende Szenen sollen zeigen, welche Rolle unbewusste Vorurteile spielen oder was passieren kann, wenn man kulturelle Unterschiede auf die leichte Schulter nimmt. Der Gründer des interkulturellen Dating-Portals ABCs of Attraction , JT Tran, stand in einem entsprechenden Kapitel als Berater zur Seite. So soll Super Seducer 2 einer breiteren Gruppe an Spielern dabei helfen, selbstbewusst und sich selbst gegenüber ehrlich aufzutreten.Nicht zuletzt wurde ein komplettes Kapitel in Mandarin gefilmt, während verschiedene Rollen mit asiatischen Schaupielern besetzt wurden. "Wir haben das Spiel nicht für einen bestimmten Personentyp oder ein einziges Geschlecht gemacht", sagt der federführende Flirt-Trainer Richard La Ruina. "Super Seducer wurde in allen Teilen der Welt gespielt und dem wollten wir in der Fortsetzung ebenso gerecht werden wie dem realen Flirten. Unsere chinesischen Fans, in deren Land sich die drittgrößte Anzahl unserer Spieler befindet, wird sich besonders über das China-Level in Super Seducer 2 freuen, wo nicht nur unsere neuen Stars auftreten, sondern in dem meine Wenigkeit auch Mandarin sprechen (und singen) wird!"Super Seducer 2 erscheint am 12. September sowohl für Windows als auch Mac auf Steam Letztes aktuelles Video: Female Perspective Levels and Feedback