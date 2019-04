Gloomhaven: Vorbestelleraktion für die deutsche Version des Rollenspiels - 4Players.de

Kido schrieb am 28.01.2019 um 20:36 Uhr

Die Staerken des Spiels sind auf jeden Fall der Umfang. Man kriegt schon im Grundspiel so viel wie in kaum einem anderen Brettspiel aehnlicher Art. Die Characterklassen sind auch richtig cool, weil anders als in einer beliebigen Fantasywelt. Es entsteht viel Rollenspielflair fuer ein Brettspiel, gibt eine relativ interessante Story, kleine events zwischen den Hauptmissionen auf die man sich freut. Man kann auch neue Characterklassen unlocken, und das System wie sich Charactere nach einigen Missionen zur Ruhe setzen und man dann mit einem anderen Character weiterspielt fanden wir auch interessant.

Meine Kritik am Kampfsystem (was leider ca. 85% des ganzen Spiels ausmacht) ist auch auf jeden Fall sehr subjektiv. Es gibt einige Leute, die das Spiel sehr gerne spielen und die das System kaum zu stoeren scheint.

Wir hatten auch fuer ca. 10 Spielabende / Missionen unseren Spass, dann wurde es aber immer nerviger und frustrierender fuer uns.

Ich kenne nur Reviews in denen das Spiel gelobt wird. Auch das Kartensystem finden viele cool. Wir am Anfang auch, deshalb weiss ich nicht, wie lange die Reviewer das Ganze ausprobiert haben.

Was oft kritisiert wird ist die wenig ausgearbeiteten Stadtoptionen und, dass das ganze Spielmaterial einfach zu viel ist und kaum in die Box passt.

Deshalb bitte nicht abschrecken lassen von dem, was ich hier geschrieben habe.

Eventuell mal ein Playthrough auf youtube anschauen, damit man eine Idee bekommt, wie sich die Kaempfe spielen.