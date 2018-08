Monkey King: Hero Is Back: Chinesisches Actionsspiel basierend auf dem animierten Kinofilm "Monkey King" - 4Players.de

Screenshot - Monkey King: Hero Is Back (PS4) Screenshot - Monkey King: Hero Is Back (PS4) Screenshot - Monkey King: Hero Is Back (PS4) Screenshot - Monkey King: Hero Is Back (PS4) Screenshot - Monkey King: Hero Is Back (PS4)

Bei der ChinaJoy 2018 ist Monkey King: Hero Is Back für PlayStation 4 angekündigt worden. Das auf dem animierten Kinofilm basierende Actionspiel soll Anfang 2019 in China erscheinen. Später soll es auch in "anderen Regionen" veröffentlicht werden.In der mehr als zehnstündigen Geschichte steht der Charakter Monkey King im Vordergrund. Das Spiel zielt darauf ab, "den authentischen chinesischen Geist des Films durch ein hochwertiges Spielerlebnis einem globalen Publikum nahe zu bringen", heißt es in der Ankündigung. Monkey King: Hero Is Back wird von HexaDrive entwickelt und von Sony Interactive Entertainment, Oasis Games und October Media produziert.Der gleichnamige Animationsfilm drehte sich um die Reise der drei Hauptfiguren Monkey King, Pigsy und Liu Jiang (ein Kind), die mit verschiedenen Fähigkeiten, Magie und Weisheit gegen Monster gekämpft haben.Letztes aktuelles Video: Trailer ChinaJoy 2018