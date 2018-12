Atlas: Early-Access-Start verzögert sich weiter; längerer Trailer zeigt das Multiplayer-Piraten-Abenteuer - 4Players.de

Die Veröffentlichung ( Early Access ) des Multiplayer-Piraten-Abenteuers Atlas ist erneut kurzfristig verschoben worden. Das Spiel von Grapeshot Games und Instinct Games (Co-Entwickler von ARK) wird nun am 21. Dezember 2018 in See stechen. Der Early-Access-Start ist erst kürzlich vom 13. Dezember auf den 19. Dezember verlegt worden. Dafür haben die Entwickler einen längeren "Spielszenen-Trailer" veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Extended-Length Gameplay TrailerAtlas ist ein Multiplayer-Piraten-Abenteuer (Ego-Perspektive) für bis zu 40.000 Spieler gleichzeitig in einer Spielwelt. In einer (endlosen) offenen Welt wird man Schiffe bauen, Festungen errichten, Siedlungen plündern und Leute für seine Crew anheuern können. Das neue Projekt erinnert schwer an Sea of Thieves mit einem realistischeren Look und sehr vielen Verbindungen zu ARK.