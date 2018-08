Storm Boy: The Game: Kinderbuch-Adaption für Steam, PS4, Xbox One, Switch und Smartphones angekündigt - 4Players.de

Die Blowfish Studios (u. a. Siegecraft, Morphite und The Deer God) haben eine Versoftung von Colin Thieles Kinderbuch Storm Boy (deutsch: Sturmboy) angekündigt , die laut Gematsu Ende 2018 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android und iOS erscheinen soll. Storm Boy: The Game , so der Titel, sei als erzählbasiertes Erkundungsspiel für Einzelspieler konzipiert und entführt an die Strände Südaustraliens, wo der Protagonist verwaiste Pelikanküken rettet. Darunter auch sein später treuer Begleiter Mr. Percival, mit dem zusammen er allerlei Abenteuer erleben und Minispiele bestreiten wird. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer