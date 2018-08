Tyler: Model 005: Robo-Abenteuer erscheint Ende August für PC und Xbox One - 4Players.de

Entwickler Reversed Interactive und Publisher Maximum Games haben angekündigt, ihren in den 1950er Jahren spielenden 3D-Action-Plattformer Tyler: Model 005 am 21. August 2018 für PC ( Steam ) und Xbox One ( Xbox Games Store ) zu veröffentlichen. Der Preis beträgt 7,99 Euro.

Zum Spiel selbst heißt es: "Schon in wenigen Wochen werden die Spieler einen Tag im Leben des mutigen Miniaturroboters Tyler miterleben können. Viele Jahre nach dem Ausschalten wird Tyler versehentlich während eines Gewitters eingeschaltet und muss nun herausfinden, warum sein Schöpfer fehlt und was mit seinem Haus passiert ist. Umgeben von Ratten, Spinnen und mehr, ist Tyler mit einer Vielzahl von Hindernissen und Rätseln konfrontiert, während er sich durch ein Labyrinth von Geheimnissen bewegt. Weil du ein winziger Roboter bist, bekommen normale Gegenstände eine völlig neue Dimension in Tylers Welt: Stühle, Treppen und Bücherregale sind zum Beispiel riesige Hindernisse. Dutzende unterschiedlicher Feinde stehen zwischen dir und deinem Ziel. Glücklicherweise bist du mit einer Vielzahl von verschiedenen Waffen ausgestattet, von deinen treuen Schraubenklingen bis hin zu Boxhandschuhen, Kirschbomben und mehr. Dir steht eine riesige Auswahl an verschiedenen Outfits, von mittelalterlichen Helmen bis hin zu verpixelten Brillen zur Verfügung. Sammle Objekte, die dir auf deiner Reise helfen werden." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgeden Video: