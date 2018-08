The Bard's Tale Trilogy: Erster Teil der Remaster-Trilogie startet in der kommenden Woche - 4Players.de

InXile hat gestern angekündigt, dass der erste Teil der The Bard's Tale Trilogy (Tales of the Unknown) am kommenden Dienstag, 14. August erscheinen soll. PCGamer.com erläutert, dass diese Remaster-Veröffentlichung der Rollenspiele aus den Achtzigern im Jahr 2015 angekündigt wurde, und zwar als Belohnung für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne für The Bard's Tale 4 Im aktuellen Trailer lassen sich Grafik und Sound von Original und Neuauflage vergleichen. Parties sollen sich innerhalb der Trilogie übernehmen lassen, die allgemein eine relativ homogen aufeinander abgestimmte Spielerfahrung bieten soll. Inventar-Management, Automap und ein verbesserter Spell-Access sollen sich in allen Teilen nutzen lassen. Neuerdings darf man zudem als männliche oder weibliche Figur spielen.