The Bard's Tale Trilogy: Dritter Teil und "Legacy Modus" verfügbar - 4Players.de

inXile Entertainment hat in Zusammenarbeit mit den Krome Studios nun den dritten Teil (The Bard's Tale 3: Thief of Fate) zu The Bard's Tale Trilogy hinzugefügt. Die Remaster-Trilogie kann bei GOG.com oder Steam runtergeladen werden. Die Party des Spielers kann außerdem in alle drei Titel importiert werden. Darüber hinaus haben die Entwickler einen "Legacy Mode" implementiert, der sich beim Start einer Partie auswählen lässt. Dieser Spielmodus soll näher an die Originalen aus den 80er-Jahren sein. Er umfasst einige Optionen, die beim Remaster angepasst oder entfernt wurden. Weitere Details findet ihr im Change-Log Letztes aktuelles Video: Thief of Fate - Launch Trailer