Langrisser (Restart 2018): Japanisches Rollenspiel soll einen "Neustart" bekommen - 4Players.de

Chara Ani Games and Masaya Games wollen offenbar das dem taktischen japanischen Rollenspiel Langrisser neues Leben einhauchen: Wie Dualshockers.com berichtet, haben Entwickler Chara Ani Games und Masaya Games eine Teaser-Website eröffnet, auf der ein "Restart" der Marke angekündigt wird, der noch in diesem Jahr stattfinden soll.

Plattformen oder nähere Infos gibt es noch nicht. Ein Countdown endet am 29. August, an dem das Enthüllungs-Event in Tokio erste Details liefern soll. Seinen ersten Auftritt hatte die Serie im Jahr 1991 auf dem Mega Drive (im Westen teils unter dem Namen Warsong). Der letzte Serienableger (Langrisser Re:Incarnation -TENSEI-) erschien laut Dualshockers vor zwei Jahren für den 3DS.