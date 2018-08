Tied Together: Albernes Koop-Spiel für Switch und PC kettet bis zu vier Spieler zusammen - 4Players.de

Entwickler Napalmtree und Publisher Headup Games erdreisten sich, in Tied Together vier Spieler zusammenzuketten - als ob Overcooked 2 noch nicht genug Freundschaften zerstört hätte! Wer also Spaß an lautstarkem Gezanke im kooperativen Multiplayer hat, könnte auch in diesem Partyspiel im Stil eines 2D-Plattformers auf seine Kosten kommen, das für Nintendos Konsole und den PC (per Steam Greenlight) entwickelt wurde.Ein Datum wird nicht genannt, die Pressemitteilung klingt aber danach, als würde es nicht mehr allzu lange dauern. Auf der offiziellen Website ist bereits eine Demo für AirConsole verlinkt.