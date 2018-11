The Liar Princess And The Blind Prince: Wandlungsfähiges Wolfsmädchen beschützt ihren Prinz mit Prankenhieben - 4Players.de

Der haarige Blender ist allerdings nicht nur Wolf, sondern auch Teilzeitprinzessin: Der Spieler schlüpft in die Rolle der wandlungsfähigen Protagonistin, welche fortan den blinden Prinz beschützt. Das Prinzip erinnert ein wenig an den Amiga-Oldie Sleepwalker, in dem man einen Schlafwandler mit geschlossenen Augen sicher durch Gefahren lotsen musste. Hier kann man sich frei in beide erwähnten Formen verwandeln: Die Prinzessin kann mit Hilfe ihres Intellekts Rätsel lösen, während ihre verblödete Wolfsform Gegner mit roher Gewalt und Prankenhieben aus dem Weg rakt.

"Unleash Your Inner Monster – Transform at will between wolf and princess to guide the blind prince towards a cure. Weave through the dangerous forest, but be careful… A blind prince cannot survive in an all-seeing forest. Brute Strength Meets Sharp Wit – Various obstacles will require the wolf’s strength, and others will require the princess’s wit. With so many traps and perilous hurdles that await, can the two make it safely to their final destination? Lost Pages from a Forgotten Tale – With each delicate petal comes a fragment of memories shared by the wolf and the prince. Collect them along your journey and paint a vivid story of friendship, love, and loss."