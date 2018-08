Scribblenauts Mega-Pack: Erweiterte Spielesammlung für PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Warner Bros. Interactive Entertainment hat das Scribblenauts Mega-Pack für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt . Die Spielesammlung umfasst die vollständigen Versionen von Scribblenauts Unlimited und Scribblenauts Unmasked: a DC Comics Adventure zusammen mit Bonusinhalten für beide Spiele und soll am 18. September 2018 als Download für 29,99 Euro erhältlich sein. Zu den jeweiligen Spielen und Inhalten schreibt der Publisher:"Scribblenauts Unlimited fördert unbegrenzte Kreativität sowie den Erkundungsdrang und besitzt soziale Elemente, die Fans aller Altersstufen eine lustige Erfahrung bieten. Das Spiel umfasst eine riesige offene Side-Scrolling-Welt mit hochaufgelösten und handgezeichneten Landschaften und Objekten. Spieler können Maxwell, dem Held des Spiels, dabei helfen, knifflige Rätsel und Herausforderungen zu lösen, indem sie jedes nur vorstellbare Objekt erstellen. Bei Scribblenauts Unlimited wurden folgende Aktualisierungen durchgeführt: zwei neue Bonuslevel wurden hinzugefügt, das Online-Teilen von nutzererstellten Objekten wird unterstützt, der Zweispieler-Modus wurde aktualisiert und es enthält ein neues, einfach zu bedienendes Texteingabesystem im 'Sonnenblumen'-Stil. Der neue Level 'Zed Zeppelin' lässt Spieler gegen Luftpiraten antreten und mit Besatzungsmitgliedern zusammenarbeiten, um das Luftschiff zu beschützen. Im neuen Level 'Land of Sweet Hyperbole' können Spieler in einem Süßigkeiten-Auto herumfahren und mit Süßigkeiten-Nachbarn interagieren.""Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure verbindet die grenzenlose Kreativität von Scribblenauts mit Tausenden von DC-Charakteren und -Objekten – alle gezeichnet im unverwechselbaren Grafikstil von Scribblenauts. Maxwell trifft auf die mächtigen DC-Superhelden BATMAN, SUPERMAN und dem Rest der JUSTICE LEAGUE, als sie gnadenlosen DC-Superschurken wie THE JOKER, LEX LUTHOR und SINESTRO gegenübertreten. Angetrieben von der Vorstellungskraft der Spieler – alles, was sie schreiben, erwacht zum Leben – muss Maxwell sein magisches Notizbuch zum Erstellen von Helden und Werkzeugen verwenden, um die teuflischen Pläne der Schurken aufzuhalten und das Universum zu retten. In seinem phantasievollen und lustigen Abenteuer reist er zu legendären DC-Schauplätzen wie GOTHAM CITY, METROPOLIS, ATLANTIS und zwei neuen Bonus-Schauplätzen: TITANS TOWER, der vom Angst einflößenden Dämon Trigon angegriffen wird, und BELLE REVE, die Operationsbasis für die 'Task Force X'. Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure wurden auch Hunderte neue DC-Charaktere, -Objekte und -Kostüme hinzugefügt."