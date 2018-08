Torchlight Frontiers: Soll sich trotz Shared World und MMO-Elementen wie die beiden Vorgänger anfühlen - 4Players.de

Nach der Ankündigung von Torchlight Frontiers für PC, PlayStation 4 und Xbox One hat sich auch Max Schaefer im folgenden Video zu Wort gemeldet. Schaefer erklärt, dass er Echtra Games gegründet hatte, nachdem Runic Games die Arbeit an Torchlight 2 beendet hatte. Im Anschluss werkelte Runic Games an Hob , bevor das Studio November 2017 von Perfect World Entertainment geschlossen wurde ( wir berichteten ). Im Zuge der Runic-Schließung wurden bereits Neuigkeiten für "Freunde von Torchlight" in Aussicht gestellt."[Torchlight Frontiers] ist ein echtes Torchlight-Spiel. Es wird eine ganz ähnliche Steuerung wie die originalen Torchlights haben. Es wird intensive Kämpfe geben, die sich sehr gut anfühlen - und die Schwünge der Waffen sollen sich wichtig anfühlen. Leute, die Torchlight gespielt haben, werden sich sofort hinsetzen und es spielen können", erklärte Schaefer. Die typischen Kernelemente der ersten beiden Torchlight-Teile sollen bei Torchlight Frontiers in einem größeren Multiplayer-Kontext eingebaut werden, welche die Entwickler mit der Zeit ausbauen und weiterentwickeln wollen. Das Action-Rollenspiel soll in einer "Shared World" spielen. Es wird also einen oder mehrere Online-Treffpunkte geben, wo man - wie in einem MMO - auf viele andere Spieler treffen wird. Die Areale/Dungeons werden hingegen individuell für die Spieler oder Gruppen erstellt.Torchlight Frontiers entsteht unter der Leitung von Max Schaefer, einem der Mitbegründer von Runic Games (Torchlight und Torchlight 2) und Blizzard North. Schaefer gilt es einer der Schöpfer von Diablo (zusammen mit Erich Schaefer und David Brevik).Letztes aktuelles Video: Developer Diary Introducing Echtra Games