Torchlight Frontiers: Trailer zeigt aktuelle Spielszenen aus dem Action-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Perfect World und Echtra Games haben einen neuen Trailer mit aktuellen Spielszenen aus Torchlight Frontiers veröffentlicht (siehe unten). Das Action-Rollenspiel soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Besucher der gamescom 2018 in Köln werden den Titel am Stand #41 in Halle 8 anspielen können. Auf der offiziellen Website kann man sich zudem für den Beta-Test anmelden.Zum Spiel selbst schreiben die Macher: "Dieser Titel spielt im allseits beliebten Universum von Torchlight I und II und bringt als Shared-World Action-RPG viele Hauptmerkmale und Mechaniken des Franchise zurück, die ARPG-Fans aus aller Welt begeisterten. Das Team, unter der Führung von Max Schaefer, einem der ehemaligen Gründungsmitglieder von Runic Games und Blizzard North, besteht aus erfahrenen Entwicklern, die das ARPG-Genre mit Spielen der Diablo- und Torchlight-Franchises definierten.Torchlight Frontiers verbindet die Haupteigenschaften der beliebten Torchlight-Serie mit einer geteilten, beständigen und dynamisch generierten Welt. Im typischen Stil von Torchlight werden Spieler sich mit Freunden und Gefährten zusammentun, um sich durch eine lebhafte Welt zu kämpfen, in der es uralte Ruinen verlorener Kulturen und Gewölbe mit Reichtümern und gefährlichen Kreaturen zu entdecken gibt."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer