Torchlight Frontiers: Der Roboschmied im Trailer - 4Players.de

Der Roboschmied ("The Forged") gehört zu den spielbaren Klassen in Torchlight Frontiers . Der Roboter baut mit seinen Waffen bzw. Fähigkeiten die Ressource Hitze auf, die in einem Explosionsangriff (Flächeneffekt) freigesetzt werden kann. Wirbelwind-Attacken, das Maschinengewehr in der Roboterbrust und eine Schrotflinte gehören zu seinen weiteren Fähigkeiten. Der Roboter verwendet übrigens normale Ausrüstung, was bei ihm jedoch mit unterschiedlichen Effekten verbunden sein kann - zum Beispiel kann eine neue Hose für spinnenartige Beine oder Räder sorgen. Unseren Angespielt-Bericht findet ihr hier Das Action-Rollenspiel von Perfect World Europe (Publisher) und Echtra Games (Entwickler) soll im Frühjahr 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Interessierte Spieler können sich auf der offiziellen Webseite für den Betatest anmelden. Zum Finanzierungsmodell (Free-to-play oder Pay-to-play) wollten sich die Entwickler bisher nicht äußern.Letztes aktuelles Video: Roboschmied Enthüllungstrailer