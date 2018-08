The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories: Action-Adventure von Hidetaka "Swery" Suehiro (Deadly Premonition) erscheint in diesem Jahr - 4Players.de

Arc System Works und das von Hidetaka “Swery” Suehiro geleitete Studio White Owls werden laut Gematsu.com ihr kommendes Action-Adventure weltweit noch in diesem Jahr veröffentlichen. Das im Februar angekündigte Spiel vom Deadly-Premonition -Macher mit dem Zungenbrecher-Namen The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories ist demnach für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC (via Steam) in Arbeit.Der Einzelspieler-Titel soll Sprachfassungen in Englisch, Japanisch, Chinesisch sowie Koreanisch bekommen - viel mehr Infos gibt die Teaser-Website noch nicht her. Immerhin wurden aber erste Eindrücke in Bildform veröffentlicht: