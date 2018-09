Battlerite Royale: Bevorstehender Early-Access-Start des Battle-Royale-MOBA - 4Players.de

Dass die Stunlock Studios Battlerite Royale diesen Monat in den Early Access entlassen wollen, war bereits bekannt (wir berichteten ). Jetzt gibt es auch einen konkreten Termin: Bereits morgen, am 26. September 2018 soll das Battle-Royale-MOBA in die Vorabphase auf Steam starten, wo es innerhalb von sechs Monaten zur Marktreife gebracht werden soll.Der Preis soll 19,99 Euro betragen und bis zu 20 spielbare Helden bieten, die auf der offiziellen Website bereits näher vorgestellt werden. Kosmetische Charakteranpassungen sollen sich schon freispielen lassen und für immer behalten werden können. Der Stapellauf soll dann auf Free-to-play-Basis erfolgen. Ein neuer Trailer zeigt neben aktuellen Spielszenen auch wie sich Spieler mit einem Gegenstand in einen Werbären verwandeln können:Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer