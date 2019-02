Battlerite Royale: Verlässt bald den Early Access und wird Free-to-play - 4Players.de

Am 19. Februar wollen die Stunlock Studios ihr Actionspiel Battlerite Royale aus dem Early Access entlassen. Darüber hinaus wird in der Pressemitteilung angekündigt, dass die Mischung aus MOBA und Battle Royale als Free-to-play in der Vollversion veröffentlicht wird.Zum Start versprechen die Entwickler ein großes Update, dessen Inhalt erst in den kommenden Wochen konkretisiert werden soll. Parallel dazu will man auch ein Update für das ursprüngliche Battlerite anbieten."Nach der Bitte unserer Community, das Spiel so bald wie möglich zu veröffentlichen, sind wir froh anzukündigen, dass der Free-to-play-Start von Battlerite Royale jetzt ein bestätigtes Datum hat", so Peter Ilves, Game Director bei den Stunlock Studios.Letztes aktuelles Video: Yuletide Trailer