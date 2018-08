Jagged Alliance: Rage!: Spin-off angekündigt: Taktische, rundenbasierte Kämpfe gegen einen Drogenbaron - 4Players.de

Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC) Screenshot - Jagged Alliance: Rage! (PC)

THQ Nordic und HandyGames haben Jagged Alliance: Rage! für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Spiel erscheint im Herbst 2018 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro für PC und 29,99 Euro für Konsolen. Anstelle von Jagged Alliance 3 scheint zunächst ein kleinerer Titel entwickelt zu werden.Jagged Alliance: Rage! ist ein Spinoff, das 20 Jahre nach dem ersten Jagged Alliance spielt. Mit mangelnder Ausrüstung und in der Unterzahl liegt es am Spieler, die erfahrenen Söldner in taktischen, rundenbasierten Missionen anzuführen und den Funken einer Revolution zu entzünden. Dieses Mal sieht man sich - nur mit ein paar Verbündeten an der Seite - einer ganzen Insel gegenüber, die von einem Drogenbaron und seiner Armee regiert wird.Die Entwickler versprechen komplexe rundenbasierte Taktik mit Adventure-Elementen, diverse Taktiken von Schleichen bis zu roher Gewalt und Charaktere (wie Iwan Dolwitsch, Helmut 'Grunty' Grunther, Kyle 'Shadow' Simmons) mit eigenen Skills, Wünschen und persönlichen Konflikten. Auch experimentelle Drogen und Rage-Skills, die den Charakter im Verlauf des Kampfes stärker machen, sind geplant. Zudem wird es einen kooperativen Online-Spielmodus für zwei Personen geben.Letztes aktuelles Video: AnkündigungHandyGames arbeitet als unabhängiger Publisher mit Schwerpunkt auf kleinen bis mittelgroßen Projekten und Third-Party-Indiespielen im Netzwerk von THQ Nordic.