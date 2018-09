Jagged Alliance: Rage!: Runden-Taktik erscheint Ende des Monats - 4Players.de

Jagged Alliance: Rage! hat ein Releasedatum: Die Runden-Taktik von HandyGames erscheint am 27. September für PC. Die Umsetzungen für PS4 und Xbox One folgen dagegen erst am 6. November. Der Preis für die PC-Version wird bei 19,99 Euro angesetzt, auf den Konsolen beträgt er 29,99 Euro.Nach Angaben der Entwickler und Publisher THQ Nordic soll die Spielzeit des Ablegers bei mehr als 20 Stunden liegen. Dabei soll die Kampagne sowohl solo als auch im Koop mit einem weiteren Mitstreiter spielbar sein.Der erste Teil erschien 1994 und wurde vom kanadischen Studio Sir-Tech entwickelt, das zuvor vor allem für die Rollenspiel-Reihe Wizardry bekannt war, sich mit Jagged Alliance aber auch im Genre der rundenbasierten Strategiespiele einen Namen machen konnte.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer