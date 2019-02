Gamesplanet: Anzeige: Gamesplanet-Schnäppchen zum Wochenende, u.a. Mittelerde: Schatten des Krieges - 7,99 Euro - 4Players.de

Das Wetter wird merklich besser, doch vielleicht habt ihr am Wochenende nach dem Angrillen oder sonstigem Freizeit-Vergnügen noch Lust auf ein neues PC-Spiel? In dem Fall könntet ihr bei unserem Kooperationspartner Gamesplanet fündig werden, die parallel zu einigen der Wochenangebote, die wir Montag vorgestellt haben, auch fürs Wochenende ein paar Schnäppchen vorbereitet haben. So bekommt ihr z.B. For Honor für 8,40 Euro oder Mittelerde: Schatten des Krieges mit einem Rabatt von 80 Prozent für 7,99 Euro. Weitere Angebote findet ihr in der nachfolgenden Liste oder direkt bei Gamesplanet (gültig bis einschließlich 24.02.2019):The Division - 4,75 Euro (-90%)For Honor - 8,40 Euro (-72%)Mittelerde: Schatten des Krieges - 7,99 Euro (-80%) Bandai Namco Angebote (Laufzeit verlängert bis 28.02.2019), u.a.:Little Nightmares - 5,50 Euro (-72%)Dark Souls 3 - 11,99 Euro (-80%)Dark Souls 2: Scholar of the First Sin - 8,99 Euro (-78%)Project Cars 2 - 6,66 Euro (-78%)