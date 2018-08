Evergarden: Endlosrätsel in verzaubertem Wald: Neues Spiel von Flippfly (Race the Sun) am 16. August - 4Players.de

Am 16. August veröffentlichen die Macher von Race the Sun ihr neues Spiel: Evergarden wird sowohl für Windows, Mac und Linux auf Steam als auch im App Store für iOS erhältlich sein, wo der Preis knapp 7 Euro beträgt.Evergarden ist ein Puzzlespiel, in dem man die Pflanzen eines mysteriösen Waldes zu neuen Formen kombiniert und dabei Geheimnisse entschlüsselt. Das soll sich grundsätzlich vertraut, insgesamt aber wie kein anderes Spiel anfühlen.Tatsächlich soll man Evergarden im Grunde endlos lange spielen können, ohne es je zu beenden. Die in den Geheimnissen versteckte Erzählung werde man zwar in vier bis acht Stunden aufdecken - tägliche Herausforderungen mit prozedural erstellten Rätseln sollen aber immer neue Aufgaben bieten und für die Meisten werde es Monate dauern, bis sie die richtigen Kniffe kennen, um hohe Punktzahlen für die Rangliste zu erzielen.