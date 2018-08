Lunacy: Saint Rhodes: Hinterlistiger Survival-Horror passt sich an dem Spielstil an - 4Players.de

Laut Trailer und Steam-Eintrag wurde die Familie des Protagonisten bereits in seiner Kindheit niedergemeuchelt. Doch selbst das sei angesichts der Entwicklungen im Spiel nur ein verhältnismäßig kleines Problem - denn offensichtlich standen seine Vorfahren mit finsteren übersinnlichen Mächten in Verbindung.



Was hat sich wirklich in Saint Rhodes abgespielt?

Lunacy: Saint Rhodes ist ein First-Person-Survival-Horrorspiel, in dem du die Wahrheit hinter dem grauenvollen Mord an deiner Familie aufdecken musst. Finde heraus, welche Geheimnisse das Haus deiner Vorfahren und die Stadt Saint Rhodes verbergen, und versuche gleichzeitig, ihrem Fluch zu entgehen. Lerne die tragische Geschichte deiner Familie kennen und stürze dich immer tiefer in abgrundlosen Wahnsinn.





Die Author-KI hat dich jederzeit im Blick

Geh vom Schlimmsten aus

Lunacy: Saint Rhodes ist ein bodenlos schockierendes Erlebnis, mit einer detailreichen Spielwelt und einer Story rund um die Ereignisse, die sich in der verfluchten Stadt Saint Rhodes zugetragen haben. Furchterregende Gestalten durchstreifen unter der Führung der Author-KI die Stadt, während du überlebensnotwendige Hinweise suchst. Keine zwei Besuche in der Stadt gleichen einander, und diverse nicht-lineare Spielpfade führen zu unterschiedlichen Resultaten.



Haupt-Features

Entwickler Lazarus Studio und Publisher Iceberg Interactive haben sich ein besonders gemeines Konzept für ihr Survival-Horrror-Spiel Lunacy: Saint Rhodes ausgedacht, das 2019 für den PC geplant ist. Während man aus der Ego-Perspektive durch die finstere Welt stapft, soll sich das Programm laut dsogaming.com auf die Spielweise einstellen: Der Autor, eine "fortschrittliche KI", beobachte den Spielstil und stelle sich entsprechend darauf ein.