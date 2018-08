Iron Danger: Taktik-Rollenspiel mit gleichzeitigen Zügen und Zeitmanipulation - 4Players.de

Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC) Screenshot - Iron Danger (PC)

Die Action Squad Studios arbeiten derzeit an Iron Danger für PC (Termin: 2019). Das Taktik-Rollenspiel ist rundenbasiert, bietet aber gleichzeitige Züge und Techniken zur Zeitmanipulation. In der Steampunk-Fantasywelt steuert man Kipuna - ein Mädchen vom Lande, das eine kosmische Macht erhält, mit der man die Zeit beherrscht."Der Spieler steuert Kipuna und einen von zwei individuellen Begleitcharakteren in taktisch anspruchsvollen Kämpfen gegen verschiedenste Bedrohungen. Im Hauptfokus des Kampfs steht die einzigartige Rückspul-Mechanik, die Kipunas magischen Einfluss auf den Zeitfluss repräsentiert. Sie verleiht dem Spieler die Möglichkeit, jederzeit mit höchster Präzision zurückzuspulen, um Gegnern in ungeschützten Augenblicken Schläge zu verpassen, Angriffe genau dann abzuwehren oder ihnen auszuweichen, wenn sie gerade stattfinden, magische und physische Angriffe abzugleichen, um schwierige Gegner zu überwinden, und durch Ausprobieren unmöglich erscheinende Hindernisse zu überwinden", erklären die Entwickler bei Steam . Das folgende Video erlaubt einen Einblick in das Kampfgeschehen. Auch die Rätsel sollen von der Zeitmanipulation profitieren.Letztes aktuelles Video: Trailer