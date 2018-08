Gear.Club Unlimited 2: Fortsetzung erscheint Ende des Jahres exklusiv für Nintendo Switch - 4Players.de

Über knapp 3.000 Kilometer Straße rast man in dem Nachfolger, während man in normalen Rennen, Meisterschaften und anderen Herausforderungen am Steuer bekannter Wagen namhafter Hersteller Platz nimmt. Mehr als 50 Fahrzeuge von Porsche, Lotus, McLaren und anderen Marken werden zur Auswahl stehen. In der Garage tunt man die Boliden und verschönert sie nach Lust und Laune.



Eine wichtige Rolle spielen dabei die titelgebenden Clubs, denn immerhin schließt man sich mit anderen Fahreren zusammen, um gegen andere Clubs anzutreten. Die erfolgreichsten Piloten erhalten Zugang zu exklusiven Inhalten.

Eden Games und Publisher Microids haben die Fortsetzung Gear.Club Unlimited 2 angekündigt: Das Spiel wird exklusiv für Nintendo Switch erscheinen - Ende des Jahres sowohl zum Download als auch im Handel.Letztes aktuelles Video: Ankündigung