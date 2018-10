Gear.Club Unlimited 2: Erscheint Anfang Dezember exklusiv für Switch; 51 lizenzierte Fahrzeuge in der Garage - 4Players.de

Acura NSX 2016

AC 378 GT Z

Alfa Romeo 4C

Alfa Romeo 8C Compitizione

Alfa Romeo Giulia II QV

Alfa Romeo Giulietta III QV Squadra Corse

Bentley Continental GT V8 S

BMW M2 Coupé

BMW M4 Coupé

BMW M6 Coupé

BMW Z4 Roadster

Bugatti Veyron GrandSport

Chevrolet Camaro 1LS

Chevrolet Camaro 50th

Chevrolet Corvette Stingray

Dodge Challenger RT/Scattpack

Dodge Viper SRT

Fiat 500 Abarth 695 Biposto

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT 2015

GTAMotor SpaniaGTA

Jaguar Ftype R AWD

Koenigsegg Agera RS

Lotus 3-Eleven Race

Lotus Elise 220 Cup

Lotus Evora 400

Lotus Exige S

Mazzanti Evantra

McLaren 12C

McLaren 570S

McLaren 570S GT4

McLaren 675LT

McLaren 720S

McLaren P1

Mercedes-AMG C63 S

Mercedes-GT S

Mercedes-SLS BlackSeries

Mini Cooper S JCW (F56)

Nissan 370z

Nissan 370z Nismo

Nissan GTR

Nissan GTR Nismo

Pagani Huayra Roadster

Pagani Zonda Cinque

Porsche 718 Boxster GTS

Porsche 911 GT2 RS

Porsche 918 Spyder

Ruf CTR 3

Ruf RT12 R

W-Motors Fenyr Supersport

W-Motors Lykan Hypersport

Publisher Microids und Entwickler Eden Games werden das Switch-exklusive Rennspiel Gear.Club Unlimited 2 am 04. Dezember 2018 veröffentlichen. Den Vertrieb des 59,99 Euro teuren Titels übernimmt astragon Sales & Services.Der zweite Teil der Rennserie wird mehr als 3.000 Kilometer Rennstrecke und 250 Rennen bieten. Im Verlauf der virtuellen Rennfahrer-Karriere wird man seine Fahrzeuge verbessern können, um in den Ranglisten aufzusteigen. Dabei können Spieler auf sieben Werkstätten in ihrer Garage zurückgreifen - dem sogenannten "Performance Shop". Zu den visuellen Tuningmöglichkeiten gehören unter anderem verschiedene Lackierungen, personalisierte Sticker sowie unterschiedliche Stoßstangen, Motorhauben, Seitenschweller und Spoiler.Gear.Club Unlimited 2 wird insgesamt 51 lizenzierte Fahrzeugmodelle von 22 Herstellern umfassen:Letztes aktuelles Video: Ankündigung