Gear.Club Unlimited 2: Start frei für das Arcade-Rennspiel auf Switch - 4Players.de

Eden Games, Microïds und astragon haben Gear.Club Unlimited 2 am 4. Dezember 2018 exklusiv auf Nintendo Switch veröffentlicht. Der Arcade-Racer (zur Vorschau ) mit insgesamt 51 lizenzierten Fahrzeugmodellen von 22 Herstellern ist sowohl als Box-Version im Einzelhandel als auch digital via eShop erhältlich, wo es mit 59,99 Euro zu Buche schlägt.Der zweite Teil der Rennspielreihe bietet mehr als 3.000 Streckenkilometer und 250 Rennen. Im Verlauf der virtuellen Rennfahrerkarriere kann man seine Fahrzeuge verbessern, um in den Ranglisten aufzusteigen. Dabei kann man auf sieben Werkstätten in seiner Garage zurückgreifen - dem sogenannten "Performance Shop". Zu den visuellen Tuningmöglichkeiten gehören u. a. verschiedene Lackierungen, personalisierte Sticker sowie unterschiedliche Stoßstangen, Motorhauben, Seitenschweller und Spoiler. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer