Felix the Reaper: Mörderisches Puzzle-Adventure für PC, Mac, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Daedalic Entertainment wird das mörderische 3D-Puzzle-Adventure Felix the Reaper vom dänischen Indie-Entwickler Kong Orange 2019 für PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen . Der auch als muskialische Liebeskomödie bezeichnete Titel wird zudem in der Indie Arena Booth auf der gamescom 2018 in Köln (21. bis 25. August) und der PAX Rising Area auf der PAX West in Seattle (31. August bis 3. September) anspielbar sein.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Der Spieler steuert den namensgebenden Tod, der für das Ministerium des Ablebens arbeitet und in 'Betty the Maiden', eine Angestellte im Ministerium des Lebens, verliebt ist. Felix würde sich gerne eines Tages mit ihr treffen und der einzige Weg, der ihn zu ihr führen könnte, ist in der Menschenwelt als Schnitter im Außendienst zu arbeiten.In jedem Level muss Felix sich durch die Schatten bewegen und mithilfe von Umgebungsmanipulationen sicherstellen, dass er seine Quote für das Ministerium erfüllt, um seinem persönlichen Ziel näherzukommen, Betty zu finden. Wenn er schon dabei ist, kann er auch gleich seine Tanzkünste verbessern. Denn Felix tanzt, während er das Ableben anderer Leute sicherstellt!Ein beendetes Level in Felix the Reaper schaltet eine Hardcoreversion von diesem für alle Ministeriumsangestellten frei, die sich beweisen wollen. Es gibt außerdem Skull-Achievements, die noch weitere Bonusherausforderungen freischalten, für alle Schnitter, die besonders einfallsreich sind." Hier ein kleiner Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer