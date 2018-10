Twilight Path: Zwischenwelt-Reise mit magischen Maschinen-Puzzles für Rift und Vive erschienen - 4Players.de

Es wird magisch in der Zwischenwelt: Das VR-Adventure Twilight Path ist am 2. Oktober auf Steam und im Oculus Store für 10,61 Euro erschienen. Ähnlich wie in Form ( zum Test ) lässt Entwickler Charm Games den Spieler mit den eigenen Händen an allerlei rätselhaften Apparaturen herumwerkeln. Diesmal geht die Reise allerdings nicht in eine Alienwelt, sondern in die zwischen Leben und Tod - inklusive wandernden Geistern und wütenden Göttern.