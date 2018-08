Far Cry 5: Dead Living Zombies: Ubisoft hat die Untoten auf PC, PS4 und Xbox One von der Leine gelassen - 4Players.de

Screenshot - Far Cry 5: Dead Living Zombies (PC) Screenshot - Far Cry 5: Dead Living Zombies (PC)

Mit Dead Living Zombies hat Ubisoft am 28. August 2018 das dritte Post-Launch-Abenteuer für Far Cry 5 veröffentlicht. Der letzte im Season Pass enthaltene DLC ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Dazu heißt es vom Hersteller: "Während der Regisseur Guy Marvel aus Far Cry 5 seine Manuskripte einigen Hollywoodgrößen vorstellt, musst du seine Visionen durchleben und in 7 Szenarien Wellen von rasenden Zombiehorden überstehen. Marvels Ideenreichtum kann die Welt jederzeit komplett verändern, während du die Zombies besiegen, die Mutationsstationen in Schutt und Asche legen und eine globale Zombie-Epidemie verhindern musst.Alle Maps wurden mit dem mächtigen Far Cry Arcade Editor erstellt. Sie sind allesamt temporeiche Zombie-Shooter, die du alleine oder mit einem deiner Freunde im 2-Spieler-Coop bewältigen kannst. Im neuen Modus 'Punktejagd', der auch im Coop-Modus zur Verfügung steht, können Spieler ihre eigenen Bestleistungen herausfordern, um eine 1-, 2-, oder 3-Sterne-Bewertung zu erhalten." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer