Evil Dead: Ein neues Videospiel befindet sich laut Bruce Campbell (Ash) in Entwicklung - 4Players.de

Ein neues Evil-Dead-Videospiel befindet sich laut Bruce Campbell (Darsteller von Ash Williams) in Entwicklung, dies bestätigte der Schauspieler gegenüber Bloody Disgusting . Mehr Details verriet er nicht. Eigentlich wollte Campbell die Rolle nach der Absetzung der Serie "Ash vs. Evil Dead" (nach der dritten Staffel) ruhen lassen, aber er hätte noch Verpflichtungen zu erfüllen, hieß es."Ich habe frühere Verbindlichkeiten, die ich erfüllen muss. Sie machen ein Videospiel. Eine ganze immersive Art (...) Ich werde dafür wieder Ash sein, weil ich nicht will, dass die Stimme eines anderen [den Charakter] verfälscht", sagte Campbell.Bruce Campbell war bereits in mehreren Videospielen zu hören, u. a. in Evil Dead: Hail to the King (2000), Evil Dead: A Fistful of Boomstick (2003) und Evil Dead: Regeneration (2005).