Megaquarium: Aquarienhaus-Tycoon für PC von den Machern von Big Pharma - 4Players.de

"Treffen Sie Ihre neuen Hausbewohner: Von süßen Clownfischen bis tödlichen Haien. Megaquarium wird ein breites Spektrum an Wasserlebewesen bieten: Fische, Krebstiere, Quallen, Schildkröten, Tintenfische, lebende Korallen und mehr!

Sehen Sie zu, wie sie wachsen: Sie müssen daran arbeiten, ihre vielfältigen Anforderungen zu erfüllen. Sie werden aber mit besseren Displays und zufriedeneren Gästen belohnt.

Planen Sie das Layout Ihres Aquarium: Eine doppelt schwierige Aufgabe. Sie müssen Ihre Tanks für optimalen Besucherstrom und einfachen Zugang für Ihre Mitarbeiter einrichten.

Personal einstellen und verwalten: Bilden Sie einen energetischen Amateur aus oder kaufen Sie Expertenwissen ein? Die Kenntnisse Ihrer Mitarbeiter werden mit der Zeit wachsen. Aber Vorsicht: Nicht nur Ihre Tiere haben Gefühle. Wenn die Mitarbeiter nicht mit Ihren Managementmethoden einverstanden sind, werden sie Sie verlassen!

Führen Sie Ihr Unternehmen: Dies ist eine Simulationsspiel mit einem Tycoon-Herzen. Wegen Personalkosten, Fischnahrung, Strom und anderen Ausgaben müssen Sie immer ein Auge auf die Bilanz werfen. Manchmal müssen Sie schwierige Entscheidungen treffen, um Ihr Aquarium in den schwarzen Zahlen zu halten!

Schalten Sie ein Meer an Inhalten frei: Während Sie in der Rangliste aufsteigen und Ihr Aquarium verbessern, entsperren Sie Hunderte neue Dinge, mit denen Sie spielen können, wie Tiere, Tanks, Ausrüstung, Dekoration und mehr.

Erweiterte Simulation: Hunderte Stunden Forschung sind in die möglichst naturgetreue Darstellung des Spiels geflossen. Lernen Sie, was Ihre Tiere von Ihnen brauchen, und werden Sie belohnt, wenn sie unter Ihrer Obhut gedeihen."

Die Macher von Big Pharma (Twice Circled) haben mit Megaquarium ein klassisches Themenpark-Managementspiel nach Tycoon-Strickmuster für PC angekündigt. In der Aufbau-Wirtschaftssimulation baut man ein großes Aquarienhaus auf, kümmert sich um die Fische, verwaltet die Mitarbeiter und begeistert die virtuellen Gäste. Megaquarium wird am 13. September 2018 erscheinen (Preis: ca. 25 Dollar).Features laut Hersteller Letztes aktuelles Video: Trailer