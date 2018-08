Of Ships & Scoundrels: Rundenbasiertes Piratenabenteuer nimmt Kurs auf PC und Mac - 4Players.de

Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac) Screenshot - Of Ships & Scoundrels (Mac)

Prozedurale Insellandschaften im Karibiksetting mit nahezu unendlicher Vielfalt

Lokaler- und Online-Multiplayer für bis zu vier Spieler

Tag-Nacht-Zyklus und dynamisches Wettersystem

Außergewöhnliche Kombination aus Action und Rundenstrategie

Vergrößert eure Schiffsflotten und baut ein Imperium aus Häfen

Levelt eure Schiffe und Häfen auf, um eure Macht zu stärken

Schiffe und Häfen sind individualisierbar, um jeden Spielstiel zu bedienen

Zwar ist die Kickstarter-Kampagne zum rundenbasierten Piratenabenteuer Of Ships & Scoundrels vor vier Monaten noch kläglich gescheitert, aber inzwischen hat Entwickler Korion sich mit Publisher Assemble Entertainemnt zusammengetan und angekündigt, den Titel im zweiten Quartal 2019 trotzdem auf PC und Mac vom Stapel laufen zu lassen.Weiter heißt es: "Of Ships & Scoundrels nimmt euch mit auf eine Reise in unbekannte Welten, die es zu erforschen gilt. Dabei müsst ihr als Kommandant eure Schiffsflotte durch malerische Insellandschaften manövrieren, gegen Feinde und vermeintliche Freunde kämpfen und manchmal auch zweifelhafte Koalitionen schmieden. Während eurer Reisen gleicht kein Abenteuer dem anderen, denn alle Insellandschaften und Aufgaben werden prozedural generiert.Of Ships & Scoundrels ist eine außergewöhnliche Kombination aus Rundenstrategie und Actionspiel, das alleine sowie im Hotseat- und Online-Multiplayermodus gespielt werden kann. Dabei laden ein Skirmish- sowie ein Story-Modus zu unterschiedlichen Erlebniswelten ein."Als Features werden genannt:Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website , bewegte Bilder im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Update 2 Fight