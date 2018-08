Project HardCore: Verloren geglaubter Platformer von Digital Illusions soll 2019 für PS4 und Vita erscheinen - 4Players.de

Der Stuttgarter Publisher Strictly Limited Games hat die Veröffentlichung des 25 Jahre alten Action-Platformers Project HardCore auf PlayStation 4 und PlayStation Vita angekündigt . Ursprünglich hätte der von Digital Illusions (jetzt DICE) für Psygnosis entwickelte Titel 1994/1995 für SEGA Mega Drive, SEGA Mega CD und Commodore Amiga erscheinen sollen. Kurz vor der Fertigstellung sei die Entwicklung jedoch eingestellt worden, um alle verfügbaren Kapazitäten auf die zum damaligen Zeitpunkt neue Konsolengeneration zu konzentrieren.

In den folgenden mehr als 20 Jahren galt HardCore als verschollen, da selbst beim schwedischen Entwickler keine Daten mehr vorlagen. Doch 2017 gelang es Strictly Limited Games eine Kopie des damaligen Builds ausfindig zu machen. Seitdem arbeiten die beiden Gründer Dennis Mendel und Benedict Braitsch mit Unterstützung an der Umsetzung dieses Retro-Schatzes für die aktuelle Konsolengeneration.





Project Hardcore soll in der ersten Jahreshälfte 2019 sowohl als Download im PlayStation Store als auch als Retail-Version im Einzelhandel erscheinen. Weiter heißt es: "'Project HardCore' ist ein Eurostyle MetroidVania-Platformer, der mit umfangreichen Leveln und zahlreichen Zwischen- und Endgegnern insbesondere Liebhaber von klassischen 2D-Actionspielen anspricht. Auch vertikal-scrollende Shoot'Em Up-Level, die Erinnerungen an SWIV für den Commodore Amiga wecken und exklusiv für den Release der Sega Mega CD Version gedacht waren, werden in der digitalen wie Retail-Version verfügbar sein."





Screenshot - Project HardCore (PS4) Screenshot - Project HardCore (PS4) Screenshot - Project HardCore (PS4) Screenshot - Project HardCore (PS4) Screenshot - Project HardCore (PS4) Screenshot - Project HardCore (PS4) Screenshot - Project HardCore (PS4) Screenshot - Project HardCore (PS4) An der Entwicklung sind auch der langjährige DICE-Mitarbeiter Mikael Kalms sowie Mitglieder des Original-Entwicklerteams beteiligt. Weitere Unterstützung erhalten sie von Matt Phillips, Spezialist für 68000er-Programmierung und Mega Drive bei Big Evil Corporation, Steve Snake, Fachmann rund um die Themen Emulation und Retrogames, dem Portierungsexperten Mathew Gambrell sowie dem Game- und Leveldesigner Gerhard Weihrauch.

Fredrik Liljegren, Mitbegründer von DICE meint dazu: “Ich kann mich noch erinnern, wie viel Herzblut, Schweiß und harte Arbeit vom damaligen Team in die Entwicklung von HardCore gesteckt wurde. Daher finde ich es fantastisch, dass dieses Spiel nun endlich das Licht der Welt erblickt und von den Leuten gespielt werden kann.“Im Rahmen des Gamescom Congress' in Köln werden Dennis Mendel und Benedict Braitsch von Strictly Limited Games am 22. August 2018 von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr zudem das Thema Game-Archäologie und Project HardCore in ihrem Vortrag "Spiele zum Anfassen – mehr als nur eine Nische?" näher beleuchten.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer