Windjammers 2: Fortsetzung des Scheibenwurfspiels für PC und Switch angekündigt - 4Players.de

Die Gerüchte (wir berichteten ) haben sich bewahrheitet: Das 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita neuaufgelegte Scheibenwurfspiel Windjammers bekommt eine Fortsetzung. Windjammers 2 soll 2019 für PC und Nintendo Switch erscheinen und all das bieten, was Fans an dem klassischen Titel lieben. Zudem werden neben neuen Stages, Spieler und Power-Moves, Verbesserungen der Spielmechanik und Online-Multiplayer-Modi sowie packende Einzelspieler-Modi versprochen.

"Das stetige Wachstum der Windjammer-Community in den letzten zwei Jahren hat viel Freude bereitet – und in eben diesem Wachstum sehen wir eine große Chance, das zeitlose und unterhaltsame Gameplay weiter zu verbessern", so CEO Cyrille Imbert. "Dank dieser Erfahrung haben wir eine klare Vorstellung davon, wie man Windjammers 2 so lustig und mindestens so unterhaltsam wie das Original macht." Letzteres wird übrigens am 23. Oktober 2018 für 14,99 Euro auch auf Nintendo Switch erscheinen.

Screenshot - Windjammers 2 (PC) Screenshot - Windjammers 2 (PC)

Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer