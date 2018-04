Sega Ages: Oldie-Reihe kommt auf die Switch; mit Download-Titeln wie Thunder Force 4 und Alex Kidd - 4Players.de

"Die ersten fünf SEGA AGES-Titel wurden bereits angekündigt, darunter so bemerkenswerte Spiele wie die Sega Master System-Versionen von Phantasy Star und Alex Kidd in Miracle World, Mega Drive-Versionen von Thunder Force IV und Sonic the Hedgehog sowie eine Portierung der ursprünglichen Arcade-Version von Gain Ground. Diese Kollektion enthält damit mehrere SEGA-Titel, die so im Westen noch nicht veröffentlicht wurden.



Screenshot - Sega Ages (Switch) Screenshot - Sega Ages (Switch) Screenshot - Sega Ages (Switch)



SEGA AGES wurde ursprünglich als SEGA Ages Vol. 1 Shukudai ga Tant-R veröffentlicht, einer Zusammenstellung von Puzzle & Action: Tant-R und Quiz Shukudai wo Wasuremashita, die auf dem Sega Saturn in Japan erschienen ist. Im Laufe der Zeit wuchs die SEGA AGES-Serie weiter an - mit erweiterten Ports von Dutzenden von Spielen – und das über mehrere Systeme hinweg. Die Serie erschien auch im Westen als SEGA Ages: Volume 1, einer Sammlung von verbesserten Ports von Space Harrier, OutRun und After Burner II – die 1997 für Sega Saturn veröffentlicht wurden. Nun wird SEGA AGES auf der Nintendo Switch neu gestartet und liefert Ports vom Sega Master System, Sega Mega Drive und Arcade-Spielen für die aktuelle Generation. Wie man es von den Retro-Genies bei M2 auch nicht anders erwarten würde, werden diese Spiele ihren ursprünglichen Formen treu bleiben und gleichzeitig neue Features enthalten, die das Gameplay dieser klassischen Titel angenehm auffrischen."

SEGA of America hat bekanntgegeben, dass die Oldie-Reihe SEGA AGES auf Nintendo Switch einen Neustart bekommt. Anders als früher wird diesmal offenbar keine Spielesammlung in der Box verkauft. Stattdessen werden Oldies wie Thunder Force 4, Alex Kidd in Miracle World oder eine Portierung der Arcade-Version von Gain Ground für den Download im eShop angeboten. Der Startschuss fällt laut Pressemitteilung im Sommer 2018 - und zwar in Japan, Nordamerika und Europa:Letztes aktuelles Video: Trailer 2