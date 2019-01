SEGA Ages: Klassiker Out Run auf Switch verfügbar; Ausblick auf das Line-Up für 2019 - 4Players.de

Der Rennspiel-Klassiker Out Run ist mittlerweile als Teil von Sega Ages auf Nintendo Switch als Download für 6,99 Euro verfügbar . Die Switch-Version bietet optionale Bewegungssteuerung und ein neues Ranglistensystem. Die Umsetzung enthält Tracks, die für die 3DS-Version von Out Run hinzugefügt wurden, sowie neu arrangierte Versionen von Songs aus den Mega-Drive- und Master-System-Releases (wie Midnight Highway - Playback) und eine Chiptune-Version von Radiation aus Out Run 2006: Coast 2 Coast."Diese Version bietet Bewegungssteuerung, neue Musik und ein neues Ranglisten-System. Jage durch die Straßen von Sega Ages Out Run, dem preisgekrönten Titel, der für moderne Rennspiele den Weg bahnte. All deine liebsten Level und Musikstücke sind zurück. Kannst du im Rennen gegen die Zeit gewinnen?"Gain Ground und Puyo Puyo werden nächsten Monat in das Sega Ages Line-Up aufgenommen. Alex Kidd, Columns 2, Puyo Puyo 2, Space Harrier, Virtua Racing, Sonic 2 und Thunder Force AC sollen im Laufe dieses Jahres folgen.Letztes aktuelles Video: Out Run Launch Trailer