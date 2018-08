Desperados 3: Western-Taktik geht nächstes Jahr in die dritte Runde - 4Players.de

Screenshot - Desperados 3 (PC) Screenshot - Desperados 3 (PC) Screenshot - Desperados 3 (PC) Screenshot - Desperados 3 (PC) Screenshot - Desperados 3 (PC) Screenshot - Desperados 3 (PC)

THQ Nordic und Entwickler Mimimi Productions ( Shadow Tactics: Blades of the Shogun ) haben Desperados 3 angekündigt. Die Wildwest-Taktik soll 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Dazu heißt es vom Publisher: "Der wilde Westen. Wo das Gesetz von jenen gemacht wird, die eine Knarre in der Hand und eine Bande Schergen unter ihrem Befehl haben. Der Tod ist im wilden Westen kein Fremder und die Bestatter machen Überstunden. Vor allem, wenn sich die Spieler auf Desperados III stürzen. In diesem modernen Echtzeit-Taktik-Spiel kommandiert der spiele eine Gruppe Desperados rund um John Cooper, der auf der Jagd nach seinem Erzfeind ist..."Desperados 3 soll sich vor allem am ersten Teil der Desperados-Reihe, Desperados: Wanted Dead or Alive , orientieren und den Spielern in jeder Mission viele verschiedene Wege bieten, das Ziel zu erreichen. Da das Team des Spielers stets auf zahlenmäßig weit überlegene Gegner treffe, sei der clevere Einsatz von Objekten in der Umgebung sowie der gezielte Einsatz der individuellen Fähigkeiten jedes Desperados der Schlüssel zum Sieg. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer