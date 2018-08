Dark Pictures Anthology Episode 1: Men of Meran: Neue Horror-Serie von Supermassive Games und Bandai Namco - 4Players.de

Bandai Namco hat eine neue Horror-Serie namens "Dark Pictures Anthology" für PC, PS4 und Xbox One angekündigt, die von Supermassive Games entwickelt wird. Das Besondere dabei ist, dass es bis auf das Motto "Don't. Play. Alone." keinerlei erzählerische Verbindung zwischen den Episoden geben soll, da jedes Abenteuer in sich abgeschlossen sei. Die erste Episode "Men of Meran" ist für 2019 geplant und soll den Spieler auf ein Geisterschiff im Südpazifik versetzen.Das britische Studio aus Guildford hatte zunächst bekannten Marken wie LittleBigPlanet oder Killzone zugearbeitet, bevor es 2015 mit Until Dawn auf PlayStation 4 eigene Erfolge erzielen konnte. Es folgten 2017 Hidden Agenda sowie Bravo Team und der Survival-Horror The Inpatient für PlayStation VR, der bei uns im Test gerade noch "befriedigend" abgeschnitten hat.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Ankuendigung