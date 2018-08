The Waylanders: Party-basiertes Fantasy-Rollenspiel für PC angekündigt - 4Players.de

Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC) Screenshot - The Waylanders (PC)

Die spanischen Entwickler von Gato Salvaje Studio haben The Waylanders für Windows PC angekündigt. Das Party-basierte Fantasy-Rollenspiel soll keltische und mittelalterliche Einflüsse bieten und Anfang 2020 erscheinen. Als Inspirationsquellen werden Dragon Age: Origins Neverwinter Nights 2 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time genannt.Die klassische isometrische Spielansicht soll variabel sein und sich auch in eine Art Schulterperspektive umblenden lassen. Ansonsten werden 36 Charakterklassen sowie Echtzeit-Kämpfe mit taktischer Pause-Funktion und wechselnden Formationen versprochen. Folgende Pre-Alpha-Spielszenen sollen einen erster Vorgeschmack geben:Letztes aktuelles Video: Pre-Alpha Gameplay Sneak Peek Trailer