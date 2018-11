The Waylanders: Kickstarter-Kampagne für das Kelten-Rollenspiel war erfolgreich; Konsolen-Umsetzungen geplant - 4Players.de

Das spanische Studio Gato Salvaje hat in der Kickstarter-Kampagne für das Fantasy-Rollenspiel The Waylanders kurz vor Schluss die Mindestgrenze von 150.000 Dollar überschritten. Sechs Stunden vor Kampagnen-Ende steht der Zähler mittlerweile sogar bei rund 150.000 Euro (also gut 170.000 Dollar).The Waylanders ist ein Party-basiertes Fantasy-Rollenspiel, das zwischen zwei Epochen (keltisch und mittelalterlich) angesiedelt ist. Im Verlauf der Geschichte wird man immer wieder Entscheidungen fällen, die "fatale Folgen" nach sich ziehen können. Mike Laidlaw (ehemaliger BioWare-Frontmann) ist als kreativer Berater an Bord. Darüber hinaus werden Romanzen mit Begleitern, eine tiefgehende Charakterentwicklung (sechs Klassen, 30 fortgeschrittene Klassen, 800 Fähigkeiten), mehr als 40 Stunden Spielzeit (ohne Zusatzziele) und Echtzeit-Kämpfe mit taktischer Pause-Funktion versprochen.