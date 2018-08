Arena of Valor: Free-to-play-MOBA erscheint im September auch für Switch - 4Players.de

Screenshot - Arena of Valor (Switch) Screenshot - Arena of Valor (Switch) Screenshot - Arena of Valor (Switch) Screenshot - Arena of Valor (Switch) Screenshot - Arena of Valor (Switch) Screenshot - Arena of Valor (Switch) Screenshot - Arena of Valor (Switch)

Tencent Games will sein Free-to-play-MOBA Arena of Valor im September 2018 auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Dazu heißt es vom Hersteller: "Arena of Valor ist das weltweit erste 5v5-Team-basierte Spiel für Switch und setzt zum Start auf der Nintendo-Plattform sowohl auf neue als auch vertraute Modi für Fans, die auf dem Handy gespielt haben."Besucher der gamescom in Köln können sich im ESL-Bereich in Halle 9 selbst ein Bild von der Konsolenadaption machen, die wie folgt beschrieben wird: "Arena of Valor ist schnell und einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern – das Gameplay auf Switch ist also ähnlich wie sein mobiles Gegenstück. Aber die größte Neuerung ist, dass die Fans die Möglichkeit haben werden, gegen jeden auf der Welt jederzeit über einen globalen Server zu spielen. Und Spieler aus verschiedenen Regionen können miteinander spielen, unabhängig davon, in welchem Gebiet sie sich befinden oder in welchem eShop sie das Spiel gekauft haben.Zusätzlich hat Tencent bestätigt, dass Switch-Spieler den Ranked-Modus auf der Konsole und den exklusiven neuen Motion Sensor Hook War Game-Modus erleben können, den die Fans mit ihrem Nintendo Switch Joy-Con steuern.Für die treuen mobilen Spieler von Arena of Valor plant Tencent, nach dem Start für Nintendo Switch Details für ein 'Statusmatch' bekannt zu geben, bei dem mobile Spieler belohnt werden, die genug gespielt haben, um Charaktere freizuschalten und diese Belohnungen auf ihre Nintendo Switch-Version zu übertragen. Details zu diesem Event werden in Kürze bekannt gegeben."