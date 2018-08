Reigns: Game of Thrones: Neuer Teil der Kartenstrategie in Tinder-Manier angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC) Screenshot - Reigns: Game of Thrones (PC)

Nerial und Devolver Digital haben mit Reigns: Game of Thrones einen neuen Teil ihrer Swipe'em-Up-Saga ( Reigns Reigns: Her Majesty ) angekündigt. Die auf der TV-Serie von HBO basierende Kartenstrategie in Tinder-Manier soll im Oktober 2018 für 3,99 Euro auf PC ( Steam ), iOS ( App Store ) und Android ( Google Play ) erscheinen.Dazu heißt es vom Hersteller: "Die feurigen Visionen von Melisandre fordern den Eisernen Thron – in der Rolle von Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen geht es darum, die komplexen Beziehungen und feindlichen Fraktionen der Sieben Königreiche sorgfältig zu steuern. Spieler verwenden unbarmherzige Taktiken, um politische Rivalen zu überlisten und sie mit undurchdringlichem Charme zu besiegen. Man bewahrt dabei hoffentlich das Gleichgewicht und buhlt um die Gunst der Menschen, um seine Herrschaft zu verlängern und vielleicht eines Tages die Schrecken des kommenden Winters zu überleben.Die Spieler werden vom Eisernen Thron aus als Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Sansa Stark und andere regieren, während sie zwischen König und Königin wechseln, um sich den Herausforderungen und Geheimnissen ihrer Geschichte zu stellen. Und so kann man sich über die Fernsehserie hinaus die vielen Schicksale derer vorzustellen, die auf dem Eisernen Thron sitzen würden. Spieler bauen den Großen Sept. von Baelor als Cersei wieder auf oder erleben den Weg der Sieben Königreiche, wenn Sansa Stark Jaime Lannister geheiratet hätte. Man entscheidet über das Schicksal von Westeros und denjenigen, die in Ihrem Land wohnen – stets unterlegt von der hochklassigen Partitur der HBO-Serie aus der Feder von Ramin Djawadi."Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgendem Video:Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer