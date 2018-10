Reigns: Game of Thrones: Kartenstrategie in Tinder-Manier erscheint am 18. Oktober - 4Players.de

Nerial, Devolver Digital und HBO werden Reigns: Game of Thrones am 18. Oktober 2018 im App Store, bei Google Play und bei Steam für 3,99 Euro veröffentlichen. Das "Swipe'em-Up" (Kartenstrategie in Tinder-Manier) wird 3,99 Euro kosten.Dazu heißt es vom Hersteller: "Reigns: Game of Thrones reicht über die HBO-Serie hinaus und erkundet durch die feurige Vision von Melisandre verschiedene Zukunftsszenarien für Schlüsselfiguren. In der Rolle von Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen geht es darum, die komplexen Beziehungen und feindlichen Fraktionen der Sieben Königreiche sorgfältig zu steuern. Spieler verwenden unbarmherzige Taktiken, um politische Rivalen zu überlisten und sie mit undurchdringlichem Charme zu besiegen. Man bewahrt dabei hoffentlich das Gleichgewicht und buhlt um die Gunst der Menschen, um seine Herrschaft zu verlängern und vielleicht eines Tages die Schrecken des kommenden Winters zu überleben."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer