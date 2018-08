Postworld: Endzeitliches Action-Rollenspiel bereitet sich auf den Steam-Start vor - 4Players.de

Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC) Screenshot - Postworld (PC)

Am 1. September 2018 wollen die Moskauer Entwickler von Screwdriver Entertainment ihr erstes PC-Spiel auf Steam veröffentlichen. Postworld , so der Titel, wird von den Machern als "Hardcore Singleplayer Action RPG" bzw. "Hardcore Roguelite Shooter RPG" mit einer nicht-linearen Geschichte und verschiedenen möglichen Enden beschrieben.Den Spieler verschlägt es jedenfalls in eine post-apokalyptische Welt, wo er nach der Flucht aus einem Labor, in dem unmenschliche Experimente durchgeführt werden, nach Rache an seinen Peinigern sinnt. Dazu kann er sich einer von drei Fraktionen (Kultisten, Eisenbahner, Sklavenhalter) anschließen und neben einem üppigen Arsenal modifizierbarer Waffen und Schilde auch mächtige Prothesen nutzen, um gezielt gegnerische Körperteile abzutrennen. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer